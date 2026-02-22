Homem morre após carro sair da pista na BR-468 em Palmeira das Missões 

Um homem de 50 anos morreu após um acidente na BR-468, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (22), no km 20 da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia um Fiat Siena quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.

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O motorista, natural de Erval Seco, morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.

Uma mulher e um bebê, que também estavam no carro, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).