Trânsito

Noroeste do Estado
Notícia

Homem morre após carro sair da pista na BR-468 em Palmeira das Missões 

Uma mulher e um bebê que estavam no veículo foram socorridos e encaminhados para atendimento médico 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS