Homem morre após carro sair da pista na BR-468 em Palmeira das Missões 

Um homem de 50 anos morreu após um acidente na BR-468, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (22), no km 20 da rodovia.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia um Fiat Siena quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.
O motorista, natural de Erval Seco, morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.
Uma mulher e um bebê, que também estavam no carro, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).