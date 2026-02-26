Trânsito

Norte do RS
Notícia

Fepam trabalha para conter vazamento de biodiesel às margens da BR-470, em Lagoa Vermelha 

Substância era transportada por carreta que tombou na rodovia. Parte da carga atingiu o solo e drenagem de água

Kimberlly Kappenberg

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