Fepam trabalha para conter vazamento de biodiesel às margens da BR-470, em Lagoa Vermelha 

Uma equipe da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) atua nesta quinta-feira (26) para conter um vazamento de biodiesel na BR-470 em Lagoa Vermelha, no norte do Estado. A substância estava em um caminhão que tombou ainda na quarta-feira (25).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Lagoa Vermelha, a carreta transportava o biodiesel quando o motorista perdeu o controle do veículo nas proximidades do município de Barracão. De acordo com a Fepam, parte da carga vazou, atingindo solo e drenagem de água.

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O órgão instalou barreiras de contenção e uma vala de drenagem às margens da rodovia. Ainda para esta quinta-feira, está previsto o transbordo da carga e destombamento da carreta, bem como a continuidade das medidas de mitigação dos danos ambientais.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia de quarta-feira. Conforme a PRF, o condutor do caminhão foi socorrido com ferimentos leves.