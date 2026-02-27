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Acidente na ERS-324, em Casca, deixa uma pessoa morta 

Paulo Sergio da Cruz Souza, 43 anos, foi removido para o hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos 

Heloisa Gamero

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