Acidente na ERS-324, em Casca, deixa uma pessoa morta 

Acidente aconteceu por volta das 9h na ERS-324. SCAB de Casca / Reprodução

Um acidente de trânsito resultou na morte de Paulo Sergio da Cruz Souza, 43 anos, na manhã desta sexta-feira (27), em Casca, no norte do Estado.

A vítima dirigia um Fiat Fiorino pela ERS-324 quando, segundo informações preliminares, um caminhão teria fechado a sua frente ao retornar de uma ultrapassagem. As informações são do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Casca.

O condutor do Fiorino perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra um muro às margens da rodovia por volta das 9h. O SCAB de Casca e o Corpo de Bombeiros Militar trabalharam no desencarceramento da vítima, que estava no caroneiro e ficou presa às ferragens.

A vítima foi removida em estado grave para o Hospital Santa Lúcia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.