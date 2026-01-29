Trânsito

Segurança viária
Notícia

Após demanda da comunidade, quatro bairros de Passo Fundo ganham novos redutores de velocidade

Quebra-molas foram instalados nesta semana em ruas do Donária, Vila Planaltina, São Cristóvão e Vila Schell para prevenção de acidentes

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS