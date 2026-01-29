Após demanda da comunidade, quatro bairros de Passo Fundo ganham novos redutores de velocidade

A Secretaria de Segurança e Transportes de Passo Fundo iniciou nesta semana a instalação de novos redutores de velocidade em ruas de diversos bairros da cidade. A medida, focada na prevenção de acidentes, atende a pedidos da própria comunidade.
As obras tem como enfoque uma maior segurança viária nos bairros, como destacou o secretário de Segurança e Transportes do município, Tadeu Trindade:
— Essas intervenções são fundamentais para reduzir a velocidade em áreas residenciais e próximas de escolas, o que melhora a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Estamos atendendo a demandas da população e atuando de forma preventiva para evitar acidentes.
Os primeiros quebra-molas foram instalados nos seguintes pontos:
- Bairro Donária: Rua Palmares e Rua Georgina Schell;
- Bairro Planaltina: Rua Napoleão Mojen;
- Bairro São Cristóvão: Rua São Roque;
- Vila Schell: Rua Mato Grosso.
Além dos redutores, a prefeitura também executa a melhoria da sinalização vertical com placas de advertência e faixas de pintura refletiva, garantindo maior visibilidade, inclusive à noite.
Acidente
No início deste ano, um homem morreu em um acidente no bairro Planaltina, justamente na rua onde o quebra-molas foi instalado. Na noite de 4 de janeiro, Vanderlei Araújo da Silva, passageiro de um veículo Passat, foi arremessado e morreu após a colisão do carro contra o muro de uma residência, na Rua Napoleão Mojen.
