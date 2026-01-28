Agente de trânsito fica ferida após desmaiar e capotar caminhonete em Passo Fundo

Uma agente de trânsito ficou ferida depois de capotar uma caminhonete na Vila Cruzeiro, em Passo Fundo, na manhã desta quarta-feira (28). O caso ocorreu por volta das 6h20min na Rua Parobé, embaixo do viaduto.
Segundo relato de um familiar da vítima, ela estava a caminho do trabalho quando teve um mal súbito, desmaiou e perdeu o controle da direção. Apesar do impacto, a mulher de 55 anos não teve ferimentos graves, mas foi levada ao Hospital de Clínicas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um princípio de incêndio no carro, que já foi controlado. A passagem de veículos está em meia pista no trecho e não há previsão de remoção da caminhonete.
A Guarda de Trânsito sinaliza a via, que registra fluxo intenso e lentidão por ser usada como acesso secundário ao bairro São Cristóvão.