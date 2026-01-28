Agente de trânsito fica ferida após desmaiar e capotar caminhonete em Passo Fundo

Agente de trânsito foi levada ao hospital após capotar carro em Passo Fundo. Ela teria tido um mal súbito. Luiz Otávio Calderan / Agencia RBS

Uma agente de trânsito ficou ferida depois de capotar uma caminhonete na Vila Cruzeiro, em Passo Fundo, na manhã desta quarta-feira (28). O caso ocorreu por volta das 6h20min na Rua Parobé, embaixo do viaduto.

Segundo relato de um familiar da vítima, ela estava a caminho do trabalho quando teve um mal súbito, desmaiou e perdeu o controle da direção. Apesar do impacto, a mulher de 55 anos não teve ferimentos graves, mas foi levada ao Hospital de Clínicas.

Leia Mais Semáforos de pedestres estão desligados em alguns dos pontos mais movimentados de Passo Fundo

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um princípio de incêndio no carro, que já foi controlado. A passagem de veículos está em meia pista no trecho e não há previsão de remoção da caminhonete.