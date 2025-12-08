Três seguem internados após acidente com van que matou professora na BR-386 em Soledade

Acidente foi por volta das 23h de sexta-feira (5), Divulgação/PRF

Três pessoas seguem internadas depois do acidente com van que matou professora na BR-386 em Soledade, no norte gaúcho, na noite de sexta-feira (5). A colisão foi por volta das 23h de sexta-feira (5), no km 237 da rodovia.

No total, 14 pessoas ficaram feridas, sendo sete em estado grave. Destas, três seguem internadas. Tratam-se de duas meninas de 14 e 15 anos, internadas estado estável em Tenente Portela, e um menino de 14 anos, em Carazinho.

Leia Mais Professora morre e 14 pessoas ficam feridas em acidente com van de estudantes em Soledade

Os ocupantes da van eram estudantes e professores de uma escola de Iraí, no norte do Estado, que retornavam de uma excursão em Capão da Canoa. O grupo havia visitado um parque aquático do Litoral Norte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van em que eles estavam colidiu com um caminhão que estava parado na pista por conta de uma pane mecânica. Enquanto o motorista descia para sinalizar a via, a van atingiu a traseira do caminhão. Ele não se feriu.

A vítima fatal foi a professora Lisete Jardinello, 55 anos. Ela chegou a ser conduzida ao Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade, mas não resistiu ao ferimentos. O velório aconteceu no sábado e o enterro no domingo (7).