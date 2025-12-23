Três pessoas morrem em acidente na BR-285; mãe e filho estão entre as vítimas

Três pessoas morreram em um acidente na BR-285, em Caibaté, no noroeste do Estado, na tarde de segunda-feira (22). As vítimas foram identificadas como Vanessa Mueller, de 38 anos, Bruno Mueller Bezerra, de oito anos, e Edinelson Bettim da Rosa, de 42 anos. Eles eram ocupantes da caminhonete envolvida na colisão.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 15h35min, no km 533 da rodovia. O acidente envolveu uma caminhonete BMW/X1, com placas de Balneário Camboriú (SC), e um caminhão-trator Scania, emplacado em Barracão (PR).
Segundo a PRF, a caminhonete em que Vanessa, Bruno e Edinelson estavam colidiu de frente com o caminhão-trator, que vinha no sentido contrário. O caminhão teria invadido a pista contrária.
Edinelson Bettim da Rosa e Bruno Mueller Bezerra morreram no local. Vanessa Mueller chegou a ser encaminhada para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão-trator não ficou ferido.
De acordo com a Polícia Civil, Vanessa Mueller e Bruno Mueller Bezerra eram mãe e filho. A polícia não soube informar a relação de Edinelson Bettim da Rosa com Vanessa e Bruno.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.