Três pessoas ficam feridas em capotamento de micro-ônibus na RS-324, em Casca

Três homens entre 20 e 39 anos estão em estado grave. SCAB Casca / Divulgação

Na noite desta segunda-feira (8), três pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus na RS-324, em Casca, no norte do Estado.

O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite no km 245 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo seguia no sentido Vila Maria–Casca quando saiu da pista, capotou e parou no acostamento.

Dos cinco passageiros, três homens ficaram feridos. As vítimas tem 20, 25 e 39 anos.