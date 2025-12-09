Três pessoas ficam feridas em capotamento de micro-ônibus na RS-324, em Casca

Na noite desta segunda-feira (8), três pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus na RS-324, em Casca, no norte do Estado.
O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite no km 245 da rodovia.
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo seguia no sentido Vila Maria–Casca quando saiu da pista, capotou e parou no acostamento.
Dos cinco passageiros, três homens ficaram feridos. As vítimas tem 20, 25 e 39 anos.
Dois deles foram ejetados do micro-ônibus e estão em estado grave. O motorista não se feriu com gravidade. As causas do acidente ainda serão apuradas.