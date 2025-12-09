Três pessoas ficam feridas em acidente na RS-135 em Coxilha

Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (9) no km 14 da RS-135 em Coxilha, no norte do Estado.
Um Volkswagen Gol e uma Chevrolet S10 se envolveram na colisão. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, as vítimas tiveram ferimentos sem gravidade e foram socorridas para atendimento hospitalar em Passo Fundo.
O trânsito flui com lentidão no local, mas sem bloqueios. Informações preliminares da polícia indicam que a água na pista pode ter contribuído para o acidente.
