Três pessoas da mesma família são encontradas mortas dentro de carro na RS-223

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas, na noite de segunda-feira (22), dentro de um carro na RS-223, em Ibirubá, no noroeste do Estado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo — um Ford Escort Hobby — capotou e bateu contra uma árvore.
Ainda conforme o CRBM, o condutor, Lodemar Genz, 56 anos, não tinha habilitação. Ele estava acompanhado do irmão, Ademar Genz, 53, e da esposa, Márcia da Silva Genz, 55. Todos morreram no local.
De acordo com a BM, os três participaram de um almoço em família no interior do município no domingo (21). Por volta de 14h30min, deixaram o local de carro.
Familiares ficaram preocupados depois de não receberem notícias do trio e saíram para procurá-los. As vítimas foram localizadas mais de 24 horas depois do acidente.
Ainda conforme a polícia, a suspeita é de que o veículo tenha cruzado a faixa contínua em uma curva, saído da pista e parado na área de mata. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil.