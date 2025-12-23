Três pessoas da mesma família são encontradas mortas dentro de carro na RS-223

Veículo teria cruzado a faixa e saído da pista. CRBM / Divulgação

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas, na noite de segunda-feira (22), dentro de um carro na RS-223, em Ibirubá, no noroeste do Estado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo — um Ford Escort Hobby — capotou e bateu contra uma árvore.

Ainda conforme o CRBM, o condutor, Lodemar Genz, 56 anos, não tinha habilitação. Ele estava acompanhado do irmão, Ademar Genz, 53, e da esposa, Márcia da Silva Genz, 55. Todos morreram no local.

De acordo com a BM, os três participaram de um almoço em família no interior do município no domingo (21). Por volta de 14h30min, deixaram o local de carro.

Familiares ficaram preocupados depois de não receberem notícias do trio e saíram para procurá-los. As vítimas foram localizadas mais de 24 horas depois do acidente.