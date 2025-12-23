Trânsito

Em Ibirubá
Notícia

Três pessoas da mesma família são encontradas mortas dentro de carro na RS-223

O condutor, de 56 anos, não tinha habilitação. Ele estava acompanhado da esposa e do irmão. Vítimas foram encontradas mais de 24 horas depois do acidente

Luiz Otávio Calderan

Rebecca Mistura

