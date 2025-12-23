Três encontrados mortos em carro na RS-223 retornavam de um almoço em família 

As três pessoas que morreram na RS-223, em Ibirubá, na Região Noroeste, retornavam de um almoço em família no interior do município quando o acidente aconteceu. As vítimas são o condutor, Lodemar Genz, 56 anos, o irmão, Ademar Genz, 53 anos, e a esposa, Márcia da Silva Genz, 55 anos.
Eles teriam deixado a casa de uma irmã no domingo (21), por volta de 14h30min, e depois disso não haviam sido mais localizados. As vítimas foram encontradas na noite de segunda-feira (22).
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo em que eles estavam — um Ford Escort Hobby — capotou e bateu contra uma árvore. O carro trafegava no sentido de Cruz Alta para Ibirubá quando saiu da pista e caiu em um barranco à esquerda da rodovia. Os três morreram no local.
Ainda conforme o CRBM, o condutor não tinha habilitação. O trecho da rodovia está em bom estado de conservação e possui sinalização, de acordo com a corporação.
A suspeita da Polícia Civil é de que o carro tenha cruzado a faixa contínua em uma curva, saído da pista e parado na área de mata. As causas do acidente são investigadas e a polícia deve ouvir familiares das vítimas nos próximos dias.
