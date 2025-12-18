Soldado da Brigada Militar morre em acidente na RS-801 em Chapada

Veículo foi parar em meio a lavoura. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Um soldado da Brigada Militar morreu em um acidente de trânsito na RS-801, em Chapada, no norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (18). Ele estava em um carro que colidiu com uma carreta na localidade de Mata Cobra.

Cristian Anderson Berra, de 39 anos, morreu na hora. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da carreta. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

A vítima fazia parte do 38° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e deixa a esposa e uma filha de quatro anos. A Brigada Militar publicou uma nota de pesar em que se solidariza e lamenta a morte de Berra.

Nota de pesar

"A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento do Soldado PM Cristian Anderson Berra, Sd PM Berra do 38°BPM, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (18/12), no município de Chapada.

O Soldado PM Berra deixa a esposa e uma filha de 4 anos.

Os atos fúnebres serão informados posteriormente.