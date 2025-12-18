Trânsito

Tragédia
Notícia

Soldado da Brigada Militar morre em acidente na RS-801 em Chapada

Cristian Anderson Berra, de 39 anos, fazia parte do 38º Batalhão de Polícia Militar. As circunstâncias do acidente são desconhecidas

Rebecca Mistura

