RS-324 lidera em acidentes e mortes diminuíram nas rodovias estaduais do norte gaúcho em 2025

Acidente deixou ao menos 10 feridos na RS-324 em Ronda Alta, no dia 16 de dezembro. Comando Rodoviário da Brigada Miltar / Divulgação

A RS-324 foi a rodovia estadual com o maior número de acidentes na região de Passo Fundo em 2025. Ao todo, foram 209 ocorrências atendidas entre 1° de janeiro e 29 de dezembro, segundo dados do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM).

A estrada tem cerca de 300 quilômetros e vai de Iraí, no norte do Estado, até Nova Prata, na Serra, passando por cidades como Passo Fundo e Marau — o trecho é, inclusive, um dos mais movimentados da via, utilizado diariamente por centenas de trabalhadores.

Com trânsito intenso, a via também concentra a maioria dos acidentes. Só em dezembro, três pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas. As colisões ocorreram em Passo Fundo, Marau, Casca e Ronda Alta.

Leia Mais Motorista sem habilitação foge de abordagem e recebe 19 multas em Passo Fundo

Também na área de abrangência do CRBM, a RS-135 e RS-153 aparecem em segundo e terceiro lugar no ranking de acidentes da região.

A RS-135, que liga Passo Fundo a Erechim, contabilizou 73 ocorrências. No caso da RS-153, que leva à Porto Alegre, foram 64 acidentes. O trecho conecta as regiões pelo entroncamento com a BR-386, em Soledade.

Além dessas, outras sete rodovias da região tiveram acidentes. Ao todo, foram 409 ocorrências registradas, sendo mais da metade na RS-324. Veja a lista completa:

RS-324: 209

209 RS-135: 73

73 RS-153: 64

64 RS-463: 18

18 RS-343: 17

17 RS-126: 15

15 RS-467: 8

8 RS-430: 3

3 RS-428: 1

1 RS-461: 1

Redução nas mortes

Apesar do contingente de acidentes, o número de óbitos teve redução em relação ao mesmo período do ano passado: a queda foi de 31%, de acordo com a Brigada Militar.

Até a última segunda-feira (29), foram registrados 20 acidentes com morte, enquanto em 2024 o total de vítimas chegou a 29.

Por outro lado, os acidentes com lesões cresceram. No ano passado, foram 188 pessoas lesionadas em acidentes, enquanto em 2025 o número aumentou para 206 — um acréscimo de 9,5%.

Leia Mais Motocicleta com mais de R$ 64 mil em multas é apreendida em Passo Fundo

Trechos aguardam concessão

Duas estradas da região fazem parte do chamado Bloco 2 de rodovias: a RS-324, no trecho entre Passo Fundo e Nova Prata e a RS-135, entre Passo Fundo e Erechim. O bloco será concedido para a iniciativa privada através de leilão, que deve ocorrer 13 de março de 2026. O edital para a concessão, que também abrange estradas localizadas no Vale do Taquari, foi publicado em novembro.

As rodovias terão R$ 6 bilhões em investimentos, com R$ 1,5 bilhão de aporte do governo do RS. Para os primeiros dez anos da concessão, o investimento será de R$ 4,6 bilhões.

A concessão prevê 182 quilômetros de duplicações, 71,5 quilômetros de terceiras faixas, 745 quilômetros de acostamentos e 37 passarelas de pedestres, entre outras melhorias. Atualmente, todas as rodovias são de pistas simples, com alguns trechos com terceiras faixas.