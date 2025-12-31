Trânsito

Passo Fundo e região
Notícia

RS-324 lidera em acidentes e mortes diminuíram nas rodovias estaduais do norte gaúcho em 2025

Trechos da região contabilizaram 409 acidentes, sendo mais da metade na RS-324. Apesar disso, ocorrências com mortes têm queda

Rebecca Mistura

