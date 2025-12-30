Rodovias da Região Norte terão fluxo intenso para o Ano Novo

Em obras de duplicação, BR-386 deve ter fluxo intenso. CCR ViaSul / Divulgação

O movimento de saída para o feriadão de Ano Novo deve intensificar o trânsito nas rodovias da Região Norte a partir da tarde desta terça-feira (30). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) preveem fluxo mais intenso na BR-386, na BR-285 e na RS-153.

Até o momento, os agentes avaliam o movimento como tranquilo nas rodovias. Uma novidade para este feriadão é a redução de veículos estrangeiros, especialmente argentinos e uruguaios, nas estradas gaúchas.

A BR-386 e a BR-285 conectam importantes polos urbanos e servem como rotas tradicionais para deslocamentos intermunicipais e interestaduais. A expectativa da PRF é que os horários de pico no fluxo de veículos nas rodovias federais ocorram na quarta-feira (31). Já o retorno do Ano Novo é esperado com grande concentração de veículos nas tardes e noites de quinta-feira (1º) e domingo (4).

A RS-153 já registra aumento do movimento a partir da metade da tarde desta terça-feira, conforme o CRBM. A rodovia estadual é rota de saída para municípios como Soledade e ligação com o Litoral Norte.

Fiscalização reforçada e segurança viária

Diante do aumento no fluxo, a fiscalização será intensificada nas rodovias federais com ações preventivas e de segurança. O foco das operações estará nas infrações que mais causam acidentes graves: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e o uso inadequado de dispositivos de retenção para crianças. O policiamento também será reforçado em pontos críticos.

Dicas essenciais para uma viagem segura

Realize a revisão completa do veículo antes de viajar, verificando pneus, iluminação e sinalização;

Mantenha os faróis acesos durante o dia em rodovias de pista simples;

Respeite os limites de velocidade e a sinalização;

Utilize sempre o cinto de segurança e os sistemas de retenção adequados para crianças.

Em caso de chuva, a PRF recomenda reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e, se necessário, parar em local seguro até que as condições melhorem. Para situações de emergência em rodovias federais, comunique a PRF pelo telefone 191.