PRF recupera Hilux clonada e prende condutor por receptação na BR-285

Caminhonete clonada e havia sido furtada em Betim (MG). PRF / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo clonado e prendeu o condutor pelo crime de receptação. A ação ocorreu na BR-285, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul.

Durante uma fiscalização, os policiais abordaram uma Hilux com placas de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Após consultas aos sistemas e uma verificação minuciosa no veículo, os agentes constataram divergências nos sinais identificadores, confirmando que a caminhonete era clonada e havia sido furtada em Betim, também em Minas Gerais.

O motorista informou aos policiais ter adquirido o veículo em Curitiba, no Paraná, há cerca de três dias. Ele alegou desconhecer a origem ilícita da Hilux.

O homem, de 42 anos, residente em Mato Castelhano, também no norte do Estado, foi preso e encaminhado, juntamente com a caminhonete, à Polícia Civil em Passo Fundo para os procedimentos cabíveis.