PRF prevê fluxo intenso na BR-386 e na BR-285 durante Natal e Ano Novo

Rodovias mais movimentadas devem ser a BR-386 e a BR-285. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

As rodovias federais do Rio Grande do Sul devem registrar um aumento expressivo no fluxo de veículos durante os feriados de Natal e Ano Novo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em especial na Região Norte do Estado, alerta para os períodos de maior circulação e orienta motoristas a planejarem a viagem com antecedência.

Na região norte do Estado, a BR-386 e a BR-285 são as rodovias que devem concentrar o maior volume de tráfego. Elas conectam importantes polos urbanos e servem como rotas tradicionais para deslocamentos intermunicipais e interestaduais no recesso de fim de ano.

Previsão de horários de pico nas estradas

Para o Natal, a PRF estima que a saída dos motoristas ocorrerá de forma mais distribuída nos dias anteriores a 25 de dezembro. Já o retorno, por sua vez, tende a se concentrar na própria data do feriado, especialmente no período da tarde e noite.

O Ano Novo terá um cenário de deslocamentos ainda mais prolongados. A expectativa é que os horários de saída se diluam entre sexta-feira (26) e quarta-feira (31), o que pode amenizar os picos de congestionamento, mas manterá o fluxo elevado por vários dias.

O retorno do Ano Novo é esperado com grande concentração de veículos nas tardes e noites de quinta-feira (1º) e domingo (4). A maior movimentação, em muitos casos, está relacionada ao período de férias coletivas das empresas, que se estende de 19 de dezembro a 4 de janeiro,

Reforço na fiscalização e segurança viária

Diante do aumento no fluxo, a fiscalização será reforçada nas rodovias federais com ações preventivas e de segurança. O foco das operações estará nas infrações que mais causam acidentes graves: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e o uso inadequado de dispositivos de retenção para crianças. O policiamento também será intensificado em pontos críticos.

Dicas essenciais para uma viagem segura

Realize a revisão completa do veículo antes de viajar, verificando pneus, iluminação e sinalização;

Mantenha os faróis acesos durante o dia em rodovias de pista simples;

Respeite os limites de velocidade e a sinalização;

Utilize sempre o cinto de segurança e os sistemas de retenção adequados para crianças.

Em caso de chuva, a PRF recomenda reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e, se necessário, parar em local seguro até que as condições melhorem. Para situações de emergência em rodovias federais, comunique a PRF pelo telefone 191.

