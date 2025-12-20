Pai e filha de oito anos estão entre os mortos no acidente na BR-386; veja quem são as vítimas

A família viajava periodicamente a Porto Alegre, para acompanhamento de um problema de saúde de Larissa. Arquivo Pessoal / Reprodução

Pai e filha de oito anos estão entre os cinco mortos em acidente de trânsito na BR-386, em Carazinho, no norte do Estado. Eles eram passageiros de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Constantina, que colidiu com um caminhão por volta das 23h de sexta-feira (19), no km 184 da rodovia (veja vídeo abaixo).

Tratam-se de Larissa Pedroso Largo, de oito anos, e Fabiel Riboli Largo, 39 anos. Conforme familiares, a família viajava periodicamente a Porto Alegre, para acompanhamento de um problema de saúde de Larissa. Eles morreram no local.

Além deles, morreram Rodrigo Rodrigues Aguirre, 42 anos, que conduzia o micro-ônibus e o casal Jandir Riboli, 72 anos, e Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, 78 anos, também passageiros.

Micro-ônibus da secretaria de saúde de Constantina se envolveu no acidente PRF / Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas: três passageiros do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Todas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas de Carazinho. Conforme a equipe médica, apesar das fraturas, os feridos permanecem conscientes e estáveis.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Veja abaixo: