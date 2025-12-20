Trânsito

Retorno de Porto Alegre
Notícia

Pai e filha de oito anos estão entre os mortos no acidente na BR-386; veja quem são as vítimas

Eles eram passageiros de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Constantina, que colidiu com um caminhão por volta das 23h de sexta-feira

Eduarda Costa

Luiz Otávio Calderan

