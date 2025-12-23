Trânsito

Obras de duplicação da BR-386 atrasam e acidentes aumentam na Rodovia da Produção

Promessas de mais segurança e agilidade esbarram em lentidão, impacto de enchentes e frustração de motoristas e empresários gaúchos

Luiz Otávio Calderan

Michelle Pertile

