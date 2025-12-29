Mulher morre em acidente na RS-342 em Independência

A vítima conduzia uma caminhonete Chevrolet S10 quando houve a batida com o caminhão, que vinha no sentido contrário Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Uma mulher de 24 anos morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (28) na RS-342, em Independência, no noroeste do Rio Grande do Sul.

A colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão ocorreu por volta das 20h30min, no km 44 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima conduzia uma caminhonete Chevrolet S10 quando houve a batida com o caminhão, que vinha no sentido contrário. A mulher morreu no local.