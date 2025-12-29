Trânsito

Noroeste do Estado
Notícia

Mulher morre em acidente na RS-342 em Independência

Colisão entre caminhonete e caminhão  ocorreu na noite deste domingo (28)

Guilherme Milman

Raí Quadros

