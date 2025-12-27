Mulher morre e homem fica ferido em acidente na RS-324, em Passo Fundo

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um grave acidente na RS-324, em Passo Fundo, no norte do Estado, na noite de sexta-feira (26). A vítima fatal foi identificada como Mirian Alves Rodrigues dos Santos, de 26 anos.

De acordo com informações do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a colisão frontal entre a motocicleta do casal e um carro modelo Chevrolet Prisma ocorreu por volta das 20h30min. O acidente se deu no acesso ao bairro Nenê Graeff, nas proximidades do Trevo da Caravela.

O condutor da moto, onde o casal estava, perdeu o controle do veículo por causas desconhecidas e acabou batendo no carro.

Leia Mais Protetores de animais denunciam agressão sexual contra égua em Tapejara

Com o forte impacto, o casal ficou ferido e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Mirian foi levada ao Hospital de Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo. Seu estado de saúde é estável.

O motorista do Chevrolet Prisma não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool no sangue.

A Polícia Civil agora investiga as causas do acidente.