Trânsito

Norte do RS
Notícia

Mulher morre e homem fica ferido em acidente na RS-324, em Passo Fundo

Colisão frontal entre motocicleta e carro ocorreu na noite de sexta-feira (26) e vitimou jovem de 26 anos

Kimberlly Kappenberg

