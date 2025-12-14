Mulher morre após capotamento na RS-153; imagens mostram momento do acidente

Morreu, na tarde deste domingo (14), Luana de Farias, de 36 anos, a motorista envolvida no acidente na RS-153, em Passo Fundo, no norte do RS. A informação foi confirmada pela Central de Óbitos do Município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h05min, quando a vítima conduzia um Peugeot 208. O veículo, que se deslocava no trecho de saída para Ernestina, colidiu na traseira de outro carro antes de sair da pista, capotar e atingir um poste.
A condutora foi ejetada do automóvel e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois.
Imagens de câmeras de monitoramento registraram o acidente. Na gravação, é possível ver o momento em que o carro de Luana capota na rodovia.
