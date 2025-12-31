Trânsito

Norte do RS
Notícia

Mulher morre após acidente na RS-142 entre Carazinho e Não-Me-Toque

Vítima conduzia um Chevrolet Vectra quando o veículo aquaplanou em curva e bateu em uma árvore 

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS