Mulher morre após acidente na RS-142 entre Carazinho e Não-Me-Toque

Uma mulher de 40 anos morreu depois de acidente na RS-142, entre Carazinho e Não-Me-Toque, no norte do Estado. Foi por volta das 19h30min de terça-feira (30), no quilômetro 16 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima conduzia um Chevrolet Vectra que aquaplanou em uma curva, saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da rodovia. Chovia no momento do acidente e ela estava sozinha no carro.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC), mas não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (31). A identidade da vítima não foi divulgada até a publicação da reportagem.