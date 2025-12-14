Mulher fica em estado grave após capotamento na RS-153 em Passo Fundo

Uma mulher ficou em estado grave após um acidente na RS-153, em Passo Fundo, no norte do Estado, na tarde deste domingo (14). O veículo, um Peugeot 208, era conduzido por Luana de Farias, 36 anos, e capotou na rodovia.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, a ocorrência foi registrada por volta das 12h05min. O carro, que se deslocava no trecho de saída para o município vizinho de Ernestina, teria colidido na traseira de outro veículo antes de sair da pista, capotar e atingir um poste.

A condutora foi ejetada do automóvel e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Vicente de Paulo, onde permanece internada.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.