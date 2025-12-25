Mulher e quatro crianças ficam feridas em acidente envolvendo carro e caminhonete na BR-468

Um acidente deixou pelo menos cinco pessoas feridas na noite de quarta-feira (24) em Três Passos, no noroeste do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 19h40min na BR-468, no trevo de acesso ao município.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro e uma caminhonete. Uma mulher de 26 anos e cinco crianças foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Caridade de Três Passos.

Ainda segundo os bombeiros, uma das crianças não se feriu, mas por estar envolvida no acidente também foi atendida e encaminhada para o hospital. Os ocupantes do veículo seriam de nacionalidade argentina, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

