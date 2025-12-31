Motorista sem habilitação foge de abordagem e recebe 19 multas em Passo Fundo

Veículo foi guinchado ao ser alcançado pelos agentes. GMT / Divulgação

Uma tentativa de abordagem a um motorista terminou em perseguição no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, na noite de terça-feira (30). O condutor de um Gol ignorou uma ordem de parada da Guarda Municipal de Trânsito (GMT) e fugiu.

Ele foi alcançado pelos agentes na Rua Coronel Pedro Lopes Oliveira. Ao ser parado, o homem recebeu 19 multas por irregularidades como dirigir sem carteira de habilitação, desobediência, direção perigosa, colocar pedestres em risco, trafegar pela calçada, entre outras.