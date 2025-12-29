Motorista que atropelou e arrastou PM é indiciado por tentativa de homicídio qualificado

PM sofreu lesões, mas já recebeu alta hospitalar. Reprodução

A Polícia Civil indiciou por tentativa de homicídio qualificado o motorista que atropelou e arrastou por 300 metros um policial militar em Crissiumal, no noroeste do Estado, no último sábado (27).

O condutor, identificado como Celso Luiz dos Santos Leal, fugiu de uma abordagem na Rua Pacaembu durante a madrugada. Ele arrancou bruscamente com o veículo, atingindo o agente que tentou impedir a fuga. Uma câmera de monitoramento captou o momento do atropelamento.

Até a manhã desta segunda-feira (29), o suspeito ainda não havia sido localizado. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e é considerado foragido.

Segundo o delegado William Garcez, responsável pela investigação, ainda não há informações sobre o paradeiro do motorista.

— Essa tentativa de homicídio é tratada como qualificada porque foi praticada contra um policial no exercício da função, isso agrava o crime. Nós tentamos prender o autor ainda no sábado, mas não tivemos mais informações concretas da sua localização — afirmou.

Leia Mais Mulher morre em acidente na RS-342 em Independência

O policial foi arrastado em alta velocidade e sofreu lesões, mas já recebeu alta hospitalar. O setor de inteligência da polícia segue com as buscas pelo motorista.