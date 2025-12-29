Trânsito

Em Crissiumal
Notícia

Motorista que atropelou e arrastou PM é indiciado por tentativa de homicídio qualificado

Condutor do carro teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. Agente de segurança já recebeu alta hospitalar

Everson Dornelles

Enviar email

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS