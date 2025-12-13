Trânsito

Veículo apreendido
Notícia

Motorista de Porsche fura barreira policial, é perseguido e acaba detido em Ijuí; veja vídeo

Condutor teria desobedecido à ordem de parada em Catuípe, arrancado bruscamente e ultrapassado em local proibido. Caso aconteceu na tarde de sexta-feira (12)

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS