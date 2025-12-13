Motorista de Porsche fura barreira policial, é perseguido e acaba detido em Ijuí; veja vídeo

O condutor de um Porsche foi perseguido e detido pela polícia após furar uma barreira do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), montada na RS-342, no trecho entre Catuípe e Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (12).

De acordo com o CRBM, o motorista teria desobedecido à ordem de parada, arrancado bruscamente e ultrapassado em local proibido. Ele passou a ser perseguido pelas equipes, parando apenas no centro de Ijuí, onde foi abordado.

Ainda conforme a polícia, durante a fuga, o motorista colocou outros usuários da rodovia em risco, cometendo diversas infrações de trânsito. Ele teria se recusado a realizar o teste do etilômetro e foi autuado por arrancada brusca, desobediência às ordens policiais, recusa ao teste do bafômetro e ultrapassagem em local proibido.

O veículo, com placas de Santo Ângelo, foi removido e encaminhado ao depósito do Detran.

Condutor da Porsche foi abordado no centro de Ijuí. PRE Santo Ângelo / Divulgação