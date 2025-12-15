Motociclista morre após cair de moto e ser atingido por automóvel na BR-285

Um motociclista morreu ao sofrer um acidente na BR-285 em Mato Castelhano, no norte do Estado, na noite de domingo (14). O caso ocorreu por volta de 22h, no km 276 da rodovia.
O homem de 33 anos transitava no sentido Mato Castelhano a Passo Fundo quando perdeu o controle da motocicleta e caiu próximo ao acostamento.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a queda, ele foi atingido por um automóvel que passava pelo trecho. Até o momento, o veículo não foi localizado.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).