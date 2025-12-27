Motociclista fica ferida após enroscar o pescoço em fios caídos

Mulher está em estado estável. Marcio Santos / Caçadores de Notícias

Uma motociclista ficou ferida na manhã deste sábado (27) após ter o pescoço atingido por fios de internet que estavam caídos na via, em Ijuí, no noroeste do Estado.

O acidente ocorreu na Rua 19 de Outubro, no cruzamento com a Avenida São Luís. Conforme a Brigada Militar, a condutora relatou que trafegava no sentido bairro-centro quando se enroscou nos fios. A motocicleta também sofreu danos.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Clínicas de Ijuí, onde se encontra estável e consciente.