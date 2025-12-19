Motociclista de 23 anos morre em acidente na BR-386 em Constantina

Acidente ocorreu por volta do meio-dia, no trevo de acesso a Constantina. Charlie Bressan / Jornal Folha da Produção

Um jovem motociclista de 23 anos morreu em um acidente de trânsito ao meio-dia da última sexta-feira (19), na BR-386, em Constantina, no norte gaúcho. A vítima foi identificada como Renan dos Santos Mendonça.

A colisão ocorreu no km 113 da rodovia, no trevo de acesso à cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renan conduzia uma motocicleta quando uma caminhonete atravessou a pista e colidiu contra o veículo.

O motociclista chegou a ser socorrido sendo encaminhado ao Hospital Ahcros de Constantina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.

Um passageiro que estava na moto também foi levado ao hospital e permanece em estado grave. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos. As causas do acidente estão sob investigação.