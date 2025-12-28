Trânsito

Operação Fim de Ano
Notícia

Motocicleta com mais de R$ 64 mil em multas é apreendida em Passo Fundo

Veículo também não contava com escapamento, o que é considerada infração grave

Luiz Otávio Calderan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS