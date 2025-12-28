Motocicleta com mais de R$ 64 mil em multas é apreendida em Passo Fundo

Moto foi localizada abandonada na Rua Independência, após condutor fugir de abordagens. Guarda Municipal de Trânsito / Divulgação

Uma motocicleta que acumulava mais de R$ 64 mil em infrações foi apreendida, em Passo Fundo, pela Guarda Municipal de Trânsito na manhã deste domingo (28). A abordagem ocorreu por volta das 6h30min, durante a operação Fim de Festa".

A equipe tentou abordar o condutor da moto durante a madrugada, mas não teve sucesso. O homem realizava manobras perigosas e desobedeceu à ordem de parada. Mais tarde, a moto foi localizada abandonada na Rua Independência. O condutor fugiu a pé e não foi identificado.