Médica é encontrada morta dentro de caminhonete que caiu em rio na RS-211 em Paulo Bento

Uma mulher que estava desaparecida desde a manhã deste domingo (21) foi encontrada morta dentro de um veículo que caiu em um rio às margens da RS-211, em Paulo Bento, no norte do Estado.
Conforme o Corpo de Bombeiros de Erechim, a caminhonete saiu da pista e despencou do barranco, ficando parcialmente submersa.
A vítima foi identificada pela corporação como Sabrina Laurenti.
A ocorrência segue em atendimento na rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) faz o controle do trânsito no trecho.