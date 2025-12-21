Médica é encontrada morta dentro de caminhonete que caiu em rio na RS-211 em Paulo Bento

Sabrina Laurenti estava desaparecida desde a manhã deste domingo (21). Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma mulher que estava desaparecida desde a manhã deste domingo (21) foi encontrada morta dentro de um veículo que caiu em um rio às margens da RS-211, em Paulo Bento, no norte do Estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Erechim, a caminhonete saiu da pista e despencou do barranco, ficando parcialmente submersa.

A vítima foi identificada pela corporação como Sabrina Laurenti.