Mãe e filha morrem em colisão frontal na RS-155, em Nova Ramada

Vítimas tinham 46 e seis anos e estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão na manhã desta terça-feira (2)

Everson Dornelles

