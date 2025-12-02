Mãe e filha morrem em colisão frontal na RS-155, em Nova Ramada

Uma mulher de 46 anos e sua filha de seis anos morreram em um acidente na RS-155 em Nova Ramada, no noroeste do Estado, nesta terça-feira (2). As vítimas foram identificadas como Rosane Rocznieski e Emanueli Rocznieski dos Santos.

A ocorrência foi registrada no km 41 da rodovia por volta das 10h30min desta terça-feira (2). Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro em as duas estavam colidiu de frente com um caminhão.

Com a força da batida, os dois veículos saíram da pista e pararam em uma lavoura. As duas eram de Nova Ramada e morreram no local da colisão.

O motorista do caminhão, que tinha placas de Paverama, não se feriu. As causas do acidente agora serão investigadas.