Imagens mostram a colisão entre micro-ônibus e caminhão na BR-386; pelo menos cinco pessoas morreram

A colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Constantina na noite de sexta-feira (19), no km 184 da BR-386, no norte do Estado, causou a morte de pelo menos cinco pessoas. Outras quatro ficaram feridas.
As imagens mostram o momento em que o caminhão e a van colidem. Com o impacto, o micro-ônibus tomba na pista e acaba destruído.
Conforme o 1° Sargento Castro, do Corpo de Bombeiros de Carazinho, oito pessoas estavam no micro-ônibus. Cinco delas morreram. As vítimas são Rodrigo Rodrigues Aguirre, 42 anos, motorista do micro-ônibus, Larissa Pedroso Largo, 8 anos, Fabiel Riboli Largo, 39 anos, e o casal Jandir Riboli, 72 anos, e Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, 78 anos.
Entre os feridos, três são passageiros do micro-ônibus. O quarto ferido é o motorista do caminhão. Todas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas de Carazinho. Conforme a equipe médica, apesar das fraturas, os feridos permanecem conscientes e estáveis.