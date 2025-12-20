Trânsito

Em Carazinho
Notícia

Imagens mostram a colisão entre micro-ônibus e caminhão na BR-386; pelo menos cinco pessoas morreram

Acidente ocorreu na noite de sexta-feira, no km 184 da rodovia. Quatro pessoas ficaram feridas e levadas para atendimento médico

Zero Hora

