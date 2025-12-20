Imagens mostram a colisão entre micro-ônibus e caminhão na BR-386; pelo menos cinco pessoas morreram

A colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Constantina na noite de sexta-feira (19), no km 184 da BR-386, no norte do Estado, causou a morte de pelo menos cinco pessoas. Outras quatro ficaram feridas.

As imagens mostram o momento em que o caminhão e a van colidem. Com o impacto, o micro-ônibus tomba na pista e acaba destruído.

Conforme o 1° Sargento Castro, do Corpo de Bombeiros de Carazinho, oito pessoas estavam no micro-ônibus. Cinco delas morreram. As vítimas são Rodrigo Rodrigues Aguirre, 42 anos, motorista do micro-ônibus, Larissa Pedroso Largo, 8 anos, Fabiel Riboli Largo, 39 anos, e o casal Jandir Riboli, 72 anos, e Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, 78 anos.

