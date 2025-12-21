Idoso morre atropelado às margens da BR-386, em São José das Missões; motorista fugiu

Um idoso de 88 anos morreu neste sábado (20) após ser atropelado por um automóvel no km 101 da BR-386, em São José das Missões, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Antenor de Quadros.
O veículo transitava no sentido Interior/Capital quando atingiu o pedestre, que estava às margens da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fugiu do local sem prestar socorro.
Até o começo da tarde deste domingo (21), o condutor ainda não havia sido localizado.
A PRF repassou informações à Polícia Civil, que investiga os crimes de fuga de local do acidente e omissão de socorro.
O velório de Antenor acontece neste domingo na Capela Rainha da Paz, em São José das Missões. O sepultamento está marcado para 17h.