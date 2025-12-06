Identificada professora que morreu em acidente com van de estudantes na BR-386

A professora que morreu em um acidente entre van e caminhão na BR-386, na noite de sexta-feira (5), foi identificada pelo Corpo de Bombeiros de Soledade como Lisete Jardinello, de 45 anos. A colisão aconteceu por volta das 23h no km 237 da rodovia.

Outras três professoras e 10 adolescentes ficaram feridos, além do motorista da van. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava estudantes da Escola Vicente Dutra de Iraí, que voltavam de uma excursão a um parque aquático em Capão da Canoa, no Litoral Norte.

O caminhão teve uma pane mecânica e parou na pista. Enquanto o motorista descia para sinalizar, a van atingiu a traseira do veículo. O homem não se feriu.

Os depoimentos são de que o local do acidente é de baixa visibilidade.

Todas as 15 vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade, ainda na noite de sexta. Lisete Jardinello chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos.

As outras professoras e os estudantes receberam atendimento médico e foram transferidos para Iraí na manhã deste sábado (6). Três alunos tiveram fraturas e recebem cuidados no Hospital de Tenente Portela.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Iraí manifestou pesar pelo acidente e disse prestar todo apoio necessário às famílias e à comunidade escolar.