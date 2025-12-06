Trânsito

Em Soledade
Notícia

Identificada professora que morreu em acidente com van de estudantes na BR-386

Outras 14 pessoas ficaram feridas. Grupo voltava de excursão para um parque aquático do Litoral Norte, quando veículo bateu em um caminhão

Kimberlly Kappenberg

