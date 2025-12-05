Homem morre em colisão entre moto e caminhão na RS-153, em Soledade

Um homem morreu em um acidente na RS-153 em Soledade, no norte do Estado, por volta das 20h da quinta-feira (4). A vítima foi identificada como Antonio Moisés de Oliveira, de 44 anos.

Conforme informações da Brigada Militar, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. A vítima conduzia a motocicleta pela Rua Campos Sales quando tentou adentrar na rodovia e bateu lateralmente no caminhão.

Antonio Moisés de Oliveira chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital de Caridade Frei Clemente, de Soledade, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não se feriu.

As causas do acidente agora serão investigadas.