Trânsito

Tapejara
Notícia

Homem morre em acidente entre carro e caminhão na RS-467

Vítima, identificada como Thiago Franklin Dinz de Souza, conduzia um Volkswagen Voyage que bateu contra o caminhão. Com o impacto, motorista foi projetado para fora do veículo

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS