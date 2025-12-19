Homem morre em acidente entre carro e caminhão na RS-467

Trânsito flui em meia pista até a retirada do caminhão. Corpo de Bombeiros de Tapejara / Divulgação

Um homem de 38 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão reboque na madrugada desta sexta-feira (19), na RS-467, em Tapejara, no norte do Estado. A colisão ocorreu no km 5 da rodovia, por volta de 3h.

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara, a vítima foi identificada como Thiago Franklin Dinz de Souza. Ele conduzia um Volkswagen Voyage no sentido Ibiaçá- Tapejara quando bateu em um caminhão, que vinha no sentido contrário.

Motorista do carro foi ejetado. Corpo de Bombeiros de Tapejara / Divulgação

Com o impacto, motorista foi projetado para fora do veículo. O condutor do caminhão não ficou ferido. O trânsito flui em meia pista no local até a remoção do caminhão da rodovia.