Homem morre em acidente de trânsito entre carro e moto em Ijuí

Um homem de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (13) em Ijuí, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Dionata Luís Nunes.

O acidente aconteceu por volta das 14h20min, quando Dionata colidiu a motocicleta que pilotava contra um carro.

Conforme a Polícia Civil, a vítima trafegava pela Rua Barão do Rio Branco quando invadiu a via preferencial e bateu no carro, que seguia na Rua Rio Grande do Norte. O homem morreu no local.