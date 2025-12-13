Trânsito

Noroeste do RS
Homem morre em acidente de trânsito entre carro e moto em Ijuí

Dionata Luís Nunes, 37 anos, morreu no local. Ocorrência foi registrada na tarde deste sábado, por volta das 14h20min

Tamires Hanke

