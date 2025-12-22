Homem morre atropelado por carreta na BR-470 em Lagoa Vermelha

Trânsito está interrompido no local. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 62 anos morreu ao ser atropelado por uma carreta na manhã desta segunda-feira (22), na BR-470. O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 64 da rodovia, entre os municípios de Lagoa Vermelha e Barracão, no norte do Rio Grande do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia uma caminhonete Mitsubishi L200 com placas de Caxias do Sul e parou no acostamento para desembarcar.

À equipe, o condutor do caminhão, de Mafra (SC), disse que o homem foi atingido pela carreta ao tentar atravessar a pista. A vítima, que não teve a identidade divulgada até a publicação da reportagem, morreu no local.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento do acidente.

O trecho da rodovia está interrompido e o trânsito é orientado pela Polícia Rodoviário Federal (PRF). A Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão em deslocamento ao local.

