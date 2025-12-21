Homem morre após colisão frontal seguida de capotamento em Erval Grande 

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (21) na RS-480. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 55 anos morreu em um acidente de trânsito na RS-480, próximo à entrada do município de Erval Grande. A ocorrência foi registrada por volta das 15h deste domingo (21).

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão frontal seguida de capotamento envolveu um veículo Volkswagen Saveiro e um Volkswagen CrossFox. Não há informações do que possa ter causado o acidente.

Na Saveiro, estava um casal de idosos de Pato Branco, no Paraná. Os dois foram socorridos e encaminhados para um hospital de Erechim.