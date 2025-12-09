Homem morre após carro capotar e cair de barranco na BR-386 em Iraí

Um homem morreu em uma saída de pista na BR-386 em Iraí, no norte do Estado, na manhã desta terça-feira (9). A vítima foi identificada como Matheus Scholl, de 27 anos.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 7h, no km 12 da rodovia. O veículo seguia no sentido de Iraí para Frederico Westphalen.
O homem dirigia um Corolla quando perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e capotou ao cair em um barranco. Ele morreu no local.
A PRF permaneceu no trecho, realizando orientação de trânsito e levantamentos para laudo pericial. As causas do acidente são investigadas.
*Colaborou Felipe Matiasso
