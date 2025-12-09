Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na RS-324 em Ronda Alta

Colisão foi por volta de 1h30min. CRBM Nonoai / Divulgação

Duas pessoas morreram em um acidente na RS-324 em Ronda Alta, no norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (9). A colisão envolveu um caminhão-trator com semirreboque e um Volkswagen Gol.

O acidente ocorreu por volta de 1h30min no quilômetro 98. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro foi encontrado fora da pista com o motorista e passageiro sem vida dentro do veículo.

O condutor do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Ronda Alta.

Conforme análise preliminar da polícia, o Gol trafegava pela rodovia, no sentido Ronda Alta/Três Palmeiras, quando bateu de frente com o caminhão, que transitava na direção contrária. As circunstâncias não foram esclarecidas até o momento.