Dois envolvidos em acidente na BR-386 seguem internados e vão passar por cirurgia

Duas pessoas envolvidas no acidente entre um caminhão e um ônibus na BR-386 em São José do Herval, no Vale do Taquari, seguem internadas neste sábado (13) devido aos ferimentos provocados pela colisão.
O motorista do caminhão e uma passageira do ônibus tiveram lesões graves e precisaram ser transferidos do Hospital Frei Clemente, em Soledade, para hospitais de Passo Fundo.
Ambos tiveram politraumatismo e vão precisar passar por cirurgia. O homem está internado no Hospital de Clínicas (HC) e tem quadro estável. A mulher foi levada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas a unidade não informa o estado de saúde.
Colisão frontal
O acidente ocorreu por volta das 4h de sexta, no km 282 da BR-386. Um caminhão e um ônibus de excursão com 40 passageiros bateram de frente. O motorista do ônibus, identificado como Seno Wunsch, 63 anos, morreu na hora.
Entre os ocupantes do ônibus, pelo menos 20 ficaram feridos. A maioria teve lesões leves e recebeu alta médica no mesmo dia.
Conforme relato de passageiros, o ônibus tentou desviar do caminhão que teria invadido a pista. A Polícia Civil investiga a causa definitiva do acidente.