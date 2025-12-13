Dois envolvidos em acidente na BR-386 seguem internados e vão passar por cirurgia

Ônibus levava 40 passageiros em excursão de Crissiumal para Ivoti. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Duas pessoas envolvidas no acidente entre um caminhão e um ônibus na BR-386 em São José do Herval, no Vale do Taquari, seguem internadas neste sábado (13) devido aos ferimentos provocados pela colisão.

O motorista do caminhão e uma passageira do ônibus tiveram lesões graves e precisaram ser transferidos do Hospital Frei Clemente, em Soledade, para hospitais de Passo Fundo.

Ambos tiveram politraumatismo e vão precisar passar por cirurgia. O homem está internado no Hospital de Clínicas (HC) e tem quadro estável. A mulher foi levada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas a unidade não informa o estado de saúde.

Colisão frontal

O acidente ocorreu por volta das 4h de sexta, no km 282 da BR-386. Um caminhão e um ônibus de excursão com 40 passageiros bateram de frente. O motorista do ônibus, identificado como Seno Wunsch, 63 anos, morreu na hora.

Motorista do caminhão está internado. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Entre os ocupantes do ônibus, pelo menos 20 ficaram feridos. A maioria teve lesões leves e recebeu alta médica no mesmo dia.

