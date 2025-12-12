Colisão entre ônibus e caminhão na BR-386 deixa um morto e 20 feridos em São José do Herval

O veículo de fretamento possuía placas de Crissiumal e transportava cerca de 40 passageiros. Corpo de Bombeiros Militares / Divulgação

Um acidente de trânsito deixou um morto e 20 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (12) na BR-386, em São José do Herval, no norte do RS.

A colisão frontal entre um ônibus e um caminhão ocorreu por volta das 4h, no km 282 da rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus morreu no local.

O veículo com placas de Crissiumal, seguia para Ivoti. Segundo o proprietário da empresa Mirim Tur, o ônibus transportava cerca de 40 pessoas idosas que participariam de um baile da terceira idade neste domingo (14). Cerca de 20 passageiros tiveram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico em Lajeado e Soledade.

O condutor do caminhão ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico.