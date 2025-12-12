Trânsito

Norte do RS
Notícia

Colisão entre ônibus e caminhão na BR-386 deixa um morto e 20 feridos em São José do Herval

Ônibus com 40 passageiros colidiu frontalmente com um caminhão

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS