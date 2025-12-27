Colisão entre carro, caminhão e caminhonete deixa três feridos na RS-824

Carro caiu de um barranco. CRBM / Divulgação

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo um carro, um caminhão e uma caminhonete na tarde da última sexta-feira (26), na RS-824, em Ibirubá, no noroeste do Estado. A colisão foi no km 30 da rodovia.

O carro fazia uma ultrapassagem quando a caminhonete saiu de uma estrada vicinal às margens da rodovia e entrou na RS-824, colidindo com o automóvel. Com o impacto, o carro chocou-se contra o para-choque do caminhão.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão seguia no sentido Ibirubá para Quinze de Novembro. Com o impacto, o carro caiu de um barranco.

A condutora do veículo e dois passageiros que estavam no automóvel tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico em hospitais da região. Todos os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, com resultado negativo para a presença de álcool no sangue.