Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa mais de 10 pessoas feridas na RS-324 em Passo Fundo

O caminhão trafegava no sentido Pontão–Passo Fundo quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o micro-ônibus. Comando Rodoviário da Brigada Miltar / Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (16) um acidente por volta da 1h da manhã, deixou 13 pessoas feridas em Passo Fundo. A ocorrência envolveu um caminhão e um micro-ônibus na RS-324, no km 167, no norte do Estado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão trafegava no sentido Pontão–Passo Fundo quando, por causas ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o micro-ônibus, que seguia de Passo Fundo em direção a Pontão. No coletivo, havia 12 passageiros.

O acidente deixou 13 pessoas feridas, os 12 passageiros do micro-ônibus e o motorista. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

O motorista do micro-ônibus sofreu ferimentos moderados, enquanto os passageiros tiveram ferimentos leves, sem risco de morte.

Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em hospitais da região. O condutor do caminhão não se feriu.