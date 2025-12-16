Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa mais de 10 pessoas feridas na RS-324 em Passo Fundo

Na madrugada desta terça-feira (16) um acidente por volta da 1h da manhã, deixou 13 pessoas feridas em Passo Fundo. A ocorrência envolveu um caminhão e um micro-ônibus na RS-324, no km 167, no norte do Estado.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão trafegava no sentido Pontão–Passo Fundo quando, por causas ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o micro-ônibus, que seguia de Passo Fundo em direção a Pontão. No coletivo, havia 12 passageiros.
O motorista do micro-ônibus sofreu ferimentos moderados, enquanto os passageiros tiveram ferimentos leves, sem risco de morte.
Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em hospitais da região. O condutor do caminhão não se feriu.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.