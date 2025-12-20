Celular, embriaguez e velocidade: imprudência causa 67% das infrações de trânsito em Passo Fundo

Das quase 70 mil infrações de trânsito registradas em Passo Fundo neste ano, mais da metade (67%) foram causadas por imprudência dos motoristas. O levantamento feito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes foi divulgado nesta sexta-feira (19).
Entre as ocorrências mais frequentes entre as 69.981 infrações estão o avanço do sinal vermelho, o excesso de velocidade, o uso de aparelho celular ao volante e a embriaguez.
Por este motivo, a maioria poderia ter sido evitada caso houvesse maior responsabilidade dos motoristas, como aponta o secretário Tadeu Trindade:
— Podemos evitá-las com a conscientização de todos. Temos investido em infraestrutura viária, contratação de novos agentes e na criação da Escola Pública de Trânsito, que orienta as pessoas desde a infância até a melhor idade. A segurança no trânsito das nossas ruas depende de cada um de nós.
Perfil dos motoristas infratores
O levantamento da prefeitura ainda apurou que o perfil dos envolvidos nos acidentes é predominantemente masculino, com maior concentração na faixa etária entre 18 e 35 anos.
Para 2026, a estratégia é reforçar campanhas educativas direcionadas a esse público. Segundo a chefe do Departamento de Mobilidade Urbana, Eliara Riasyk Porto, o foco está na integração de todas as frentes, desde alterações no fluxo de trânsito até o incentivo ao transporte coletivo e segurança do pedestre.
Todas as estratégias serão estudadas para a criação de um Plano Municipal de Segurança Viária, que será desenvolvido no próximo ano.
— Com esse plano, realizaremos um mapeamento detalhado de sinistros e demandas por restrições de velocidade, alinhando nossas metas aos indicadores do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Isso tudo vai contribuir para ampliar a efetividade de nossas ações e soluções para redução dos sinistros no município — comenta Eliara.