Celular, embriaguez e velocidade: imprudência causa 67% das infrações de trânsito em Passo Fundo

Levantamento da prefeitura revela que quase 70 mil multas foram aplicadas neste ano. Perfil masculino jovem é o mais frequente entre os infratores

GZH Passo Fundo

