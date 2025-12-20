Celular, embriaguez e velocidade: imprudência causa 67% das infrações de trânsito em Passo Fundo

Em novembro, carro invadiu supermercado no bairro Vera Cruz. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Das quase 70 mil infrações de trânsito registradas em Passo Fundo neste ano, mais da metade (67%) foram causadas por imprudência dos motoristas. O levantamento feito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes foi divulgado nesta sexta-feira (19).

Entre as ocorrências mais frequentes entre as 69.981 infrações estão o avanço do sinal vermelho, o excesso de velocidade, o uso de aparelho celular ao volante e a embriaguez.

Leia Mais Cobrança do IPVA 2026 começa para 85 mil veículos em Passo Fundo

Por este motivo, a maioria poderia ter sido evitada caso houvesse maior responsabilidade dos motoristas, como aponta o secretário Tadeu Trindade:

— Podemos evitá-las com a conscientização de todos. Temos investido em infraestrutura viária, contratação de novos agentes e na criação da Escola Pública de Trânsito, que orienta as pessoas desde a infância até a melhor idade. A segurança no trânsito das nossas ruas depende de cada um de nós.

Perfil dos motoristas infratores

O levantamento da prefeitura ainda apurou que o perfil dos envolvidos nos acidentes é predominantemente masculino, com maior concentração na faixa etária entre 18 e 35 anos.

Para 2026, a estratégia é reforçar campanhas educativas direcionadas a esse público. Segundo a chefe do Departamento de Mobilidade Urbana, Eliara Riasyk Porto, o foco está na integração de todas as frentes, desde alterações no fluxo de trânsito até o incentivo ao transporte coletivo e segurança do pedestre.

Todas as estratégias serão estudadas para a criação de um Plano Municipal de Segurança Viária, que será desenvolvido no próximo ano.