Carreta com mais de R$ 70 mil em multas é apreendida na BR-285, em Ijuí

Na noite de quarta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-285 em Ijuí, no noroeste do RS, uma carreta com mais de R$ 70 mil em multas e licenciamento vencido.
Durante fiscalização na rodovia, os agentes da PRF abordaram o motorista de uma carreta modelo Scania. Ao consultar os sistemas informatizados, os policiais constataram que o veículo possuía mais de 200 autuações registradas e débitos que superam R$ 70 mil.
O veículo, registrado no município de Santa Rosa, foi removido para um depósito. Ele será liberado somente após a regularização do licenciamento e o pagamento das multas.
