Trânsito

São José do Herval
Notícia

Caminhoneiro e passageira de ônibus estão em estado grave após acidente com uma morte na BR-386; assista ao vídeo

Vinte feridos foram encaminhados para atendimento médico em Soledade e Lajeado. O motorista do ônibus faleceu no local

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS