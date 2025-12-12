Caminhoneiro e passageira de ônibus estão em estado grave após acidente com uma morte na BR-386; assista ao vídeo

O motorista de um caminhão e uma passageira de ônibus estão em estado grave após um acidente na BR-386, em São José do Herval, no Vale do Taquari. O motorista do ônibus morreu no local e outras 20 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

Dos feridos, 14 foram encaminhados para o Hospital Frei Clemente, em Soledade. Os demais foram encaminhados para uma instituição de saúde em Lajeado. O motorista do ônibus foi identificado como Seno Wunsch, 63 anos.

Os outros feridos eram passageiros de um ônibus com placas de Crissiumal, que seguia para Ivoti. Havia cerca de 40 passageiros no veículo. Todos eram pessoas idosas que participariam de um baile da terceira idade neste domingo (14).

Leia Mais Colisão entre ônibus e caminhão na BR-386 deixa um morto e 20 feridos em São José do Herval

Entre os sobreviventes, o agricultor Airton Luís Kraemer, 44 anos, lembra da força do impacto durante a batida. O passageiro conta que a viagem marcaria um encontro entre familiares:

— Eu estava sentado mais para o meio (do ônibus), só senti uma pancada. Era a primeira vez que a gente ia reunir todo mundo, porque em Ivoti são todos parentes do pessoal de Crissiumal.